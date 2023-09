Sampdoria, Cellino vuole pignorare il club: ecco il motivo

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non riesce a dormire sogni tranquilli la Sampdoria. Neanche da quando al timone c'è la nuova cordata guidata da Andrea Radrizzani. Come riporta Milano Finanza, il nuovo presidente del club blucerchiato si è visto accusare dal patron del Brescia, nonché ex patron del Leeds, Massimo Cellino di non aver onorato un vecchio prestito da restituire in rate annuali. La vicenda risale alla compravendita del club inglese tra Radrizzani e Cellino, che adesso minaccia un pignoramento delle quote della Samp. Una questione destinata a non risolversi in breve, anche se, al momento, il sodalizio ligure sembra non rischi nulla.