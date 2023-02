Sampdoria, club in grave crisi. E ora rischia una penalizzazione...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria, già in difficoltà di classifica visto lo scarso rendimento fino a questo momento, rischia di subire 2 punti di penalizzazione se entro il 16 di questo mese non pagherà gli ingaggi del quarto trimestre del 2022. Ieri il socio di riferimento Massimo Ferrero non si è presentato all'assemblea degli azionisti, un'altra volta andata deserta come nelle precedenti occasioni. Dal mercato difficilmente arriveranno cifre che possano dare una mano per il pagamento degli 11 milioni necessari, quindi la Samp dovrà confidare nell'aiuto di quei soggetti che sin qui hanno già contribuito ad immettere denaro fresco in società e che non hanno l'interesse a tirarsi indietro ora dovendo loro stessi evitare il default. Tutto questo per consentire la continuità aziendale di una società ormai vicinissima al collasso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.