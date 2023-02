Sampdoria, colpo a zero: in arrivo l'attaccante che piaceva alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le visite divise tra mattinata e pomeriggio, Jesé Rodriguez ha firmato in questi minuti il suo nuovo contratto con la Sampdoria. L'attaccante canario, svincolato dopo la parentesi in Turchia, si lega ai blucerchiati fino a giugno, con un'opzione inserita che permetterebbe al club di rinnovare per un altro anno in caso di un determinato numero di presenze raggiunte. Un profilo che la Lazio aveva sondato nel lontano 2014: una trattativa che non andò a buon fine. A quasi dieci anni di distanza Jesé Rodriguez è pronto a sbarcare in Serie A, la maglia blucerchiata lo attende.