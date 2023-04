Sampdoria-Cremonese, scontri tra tifosi a Marassi: interviene anche l'ambulanza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scontri a Marassi intorno all'ora di pranzo nei pressi dello stadio Ferraris, dove alle 16.30 andrà in scena la partita tra Sampdoria e Cremonese. Ancora non ci sono certezze sull'identità delle persone coinvolte e sul posto è intervenuta subito la polizia. Chiamata anche un'ambulanza, con una persona che è stata portata in codice giallo all'ospedale Policlinico San Martino per un trauma cranico.