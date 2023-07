Sampdoria deferita alla procura federale: cosa rischiano i blucerchiati

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Sampdoria è stata deferita dalla Procura Federale per via del mancato versamento di una quota delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2023. Il tutto sarebbe dovuto avvenire entro il 30 maggio ma così non è stato. Per effetto di ciò la compagine ligure dovrà fare i conti con una sanzione che potrebbe andare dai 2 ai 4 punti di penalizzazione divisi tra stipendi e parte fiscale, ma c’è ottimismo da parte della società per ridurre i danni al minimo.