Sampdoria, è il giorno più triste: blucerchiati retrocessi in Serie C

Il giorno più nero in 78 anni di storia. La Sampdoria retrocede per la prima volta in Serie C. Fatale il pari a reti inviolate contro la Juve Stabia che, in virtù delle vittorie di Frosinone e Salernitana, condanna i blucerchiati guidati da Evani alla retrocessione insieme al Cittadella e al Cosenza. Vittoria per il Brescia, 2-1 alla Reggiana, che conquista la salvezza mentre Frosinone e Salernitana si giocheranno la permanenza in Serie B ai playout.