Sampdoria, Ferrero critica Stankovic: l'accusa dell'ex patron

Frizioni in casa Sampdoria tra l'ex presidente Ferrero e il tecnico Dejan Stankovic. Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti l'ex patron avrebbe criticato il serbo per aver deciso di portare la squadra in ritiro in Turchia per due settimane. Per Ferrero si tratta infatti di uno spreco di soldi. Un pensiero diametralmente apposto rispetto a quello del CdA del club che invece ha avallato la decisione del tecnico.