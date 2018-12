Sampdoria, Giampaolo: "Abbiamo sofferto lo strapotere fisico della Lazio. Rigore? Ho i miei dubbi..."

Incredibile quello che è successo questa sera all’Olimpico. Saponara, all’ultimo minuto di recupero, mette la palla in rete e condanna al pareggio la Lazio. Ai microfoni di Dazn è intervenuto il mister blucerchiato Giampaolo: “Stasera sono contento, non meritavamo di perdere perché ho dei dubbi sul calcio di rigore assegnato. Il rigore dovrebbe essere chiaro ed evidente, non mi sembra sia questo il caso. La squadra non ha mai mollato, abbiamo saputo soffrire. La Lazio è molto forte, sia nell’uno contro uno che fisicamente. Noi siamo più leggeri e agili, alla fine abbiamo subito lo strapotere fisico dell’avversario. Ho cercato di mettere centimetri proprio per quello”.