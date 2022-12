Sampdoria, giorni cruciali per il futuro del club: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Saranno giorni delicati quelli che verranno per la Sampdoria. Il club nell’ultimo anno è stato al centro dell’attenzione per le vicende che hanno visto protagonista Ferrero. L’ex presidente, dopo le indagini della Procura, è stato interdetto da ogni attività per un anno e, ora che si avvicina il termine della sanzione, è pronto per tornare in azione. Come riporta Sportface però, il futuro della società blucerchiata verrà deciso il 14 dicembre quando si riunirà l’assemblea degli azionisti. Il Cda aveva richiesto l’aumento del capitale e l’ex numero uno sta cercando di recuperare i fondi. Nel caso in cui la ricerca dovesse avere esito negativo, l’azionista di maggioranza potrebbe aprire le porte a un nuovo socio lasciando ai margini la famiglia Ferrero. Il principale indiziato è Alessandro Barnaba, uno dei titolari del fondo Merlyn Parners, che è in trattativa con Lazard per acquisire la maggioranza del club.

