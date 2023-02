Sampdoria, il gesto dei giocatori per evitare la penalizzazione: i dettagli

Fonte: ANSA

Il gesto di alcuni giocatori blucerchiati, tra cui Audero, Gabbiadni, Quagliarella e Rincon, che hanno rinunciato allo stipendio di dicembre in cambio di un premio salvezza a giugno potrebbe permettere alla Sampdoria di assolvere alla scadenza di domani del pagamento degli stipendi per l'ultimo trimestre del 2022, evitando in questo modo una penalizzazione in classifica. Le trattative con i giocatori della rosa andranno avanti anche domani con il club al lavoro per completare la documentazione e soprattutto per reperire le risorse necessarie sia per il pagamento degli emolumenti ma soprattutto dell'Irpef. Servono in totale circa dieci milioni che i blucerchiati però non hanno interamente. Una parte sono stati recuperati grazie alle cessioni di gennaio con le banche che hanno anticipato alcuni crediti, una parte invece verranno recuperati grazie all'aiuto dei giocatori stessi attraverso la rinuncia agli emolumenti di dicembre e ad alcuni premi previsti dal contratto. Solo domani però si saprà se il club avrà reperito tutte le risorse necessarie mentre il Cda prosegue i contatti anche per provare a risolvere in anticipo i contratti dei due allenatori esonerati ma ancora a libro paga: Giampaolo e D'Aversa, il cui ingaggio pesa sulle casse del club.

