Sampdoria, minacce Romei: domani CdA d'urgenza, dimissioni nell'aria?

È previsto per domani, lunedì 27 febbraio, un CdA straordinario in casa della Sampdoria. I consiglieri si riuniranno d’urgenza per discutere delle minacce rivolte ad Antonio Romei da parte di ignoti, che nella mattinata di sabato hanno fatto recapitare nella sede blucerchiata una testa di maiale e un biglietto minatorio. In particolare, il vicepresidente potrebbe addirittura dimettersi dal proprio incarico.

