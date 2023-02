Sampdoria, Oikonomou: “La Lazio ha anche dei punti deboli”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Lazio-Sampdoria, Marios Oikonomou, ultimo acquisto blucerchiato, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Tutti sanno che la nostra situazione è difficile sia in classifica che fuori dal campo. Ma la squadra non ha mai mollato e lavora tanto. Oggi veniamo su un campo difficile contro una squadra difficile. La Lazio ha giocatori forti, ma anche punti deboli. Dovremmo lavorare più di loro per ottenere un risultato positivo".