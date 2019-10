Sampdoria: Ranieri è il nuovo allenatore

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico ha firmato alla presenza del presidente, Massimo Ferrero, e sostituisce Eusebio De Francesco che aveva rescisso in via consensuale. Sarà legato al club blucerchiata fino al 30 giugno 2021. Il primo allenamento è previsto per martedì pomeriggio nel centro sportivo di Bogliasco. Ranieri trova una situazione difficile con la squadra ferma a 3 punti (una sola e 6 sconfitte) e i malumori dei tifosi per la mancata cessione della società al gruppo Vialli.