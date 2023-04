Sampdoria, Stankovic: "Con la Cremonese un duro colpo ma non mollo" 

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Sampdoria ha perso lo scontro diretto contro la Cremonese ed passata all'ultimo posto in classifica. Il tecnico Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Non ho parole, ho provato a spiegarmi in conferenza stampa ma non ho parole. Mi assumo le responsabilità per ogni decisione presa durante la gara, anche prima, ma i nostri calciatori hanno dato tutto, facendo una bella prestazione. Hanno diviso la pressione che c'era, da veri compagni. Il pomeriggio è cominciato bene: stadio pieno, una grande energia, non avrei mai pensato finisse così, è un duro colpo. Non cambio idea dall'oggi al domani, quando il mondo ti crolla addosso o scappi e molli, ma se la società non la pensa diversamente starò con i ragazzi fino alla fine per essere più dignitosi possibile. Il nostro dovere è fare tutto per questi colori".