Sampdoria, Stankovic: “Con la Lazio mi è piaciuto. È difficilissima, ma…”

Nessuna variazione nella parte bassa della classifica, la lotta salvezza si fa sempre più intricata. La Sampdoria pareggia con la Salernitana e conquista un punto che di fatto non cambia le carte in tavola e fa sorridere più i granata. Al termine della gara, in conferenza stampa, Stankovic ha commentato così il momento: “Credo nella salvezza? Dopo queste parole...io non mollo. Io fino all'ultimo non mi arrendo, perché darla persa quando posso combattere? È difficilissima ma darmi per perso no”. Poi sul prossimo incontro, quello con la Juventus, ha affermato: “Con la Juventus, una big come la Lazio, non può essere più facile? Io voglio tenere il gruppo ancora compatto. Dentro la tua domanda che anche la risposta: giocando contro una big non ho niente da perdere e provi una giocata rischiosa. Con la Lazio mi è piaciuto. È quello che mi ha mandato fuori giri oggi: vedendo la giocata non la facevi per paura di sbagliare. Ogni partita per me è un obiettivo e i ragazzi rispondono molto bene. Da gennaio in poi siamo cresciuti molto bene ma purtroppo non basta. Bisogna segnare per prendere almeno un punto o altrimenti pareggi per 0-0. Ma lì il rischio è 100%. Venendo alla stadio ho visto i tifosi, dai più giovani ai più anziani, applaudire. Vedendo la coreografia mi sono commosso e mi chiedo che paura devo avere giocare in un ambiente. Il nostro tifoso è abituato alla sofferenza e tutti noi soffriamo di brutto. Loro ci sostengono ed è per loro che non voglio scendere dalla prestazione della Sampdoria ma ci servono gli attributi per le imprese. La fortuna o la sfortuna".

