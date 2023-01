Sampdoria, Stankovic: "Non so cosa dire, sono senza parole..."

TUTTOmercatoWEB.com

E' un Dejan Stankovic deluso ma che non ha intenzione di mollare quello che si è presentato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa dalla Sampdoria contro l'Udinese: "Noi ce la mettiamo tutta, oggi non siamo andati in difficoltà. Ci è mancato il gol. Se crei tre e quattro occasioni per segnare e non segni, la Serie A ti castiga. I tifosi sono fantastici. Quanto mi dispiace lo so solo io. Sono certo che se solo avessimo segnato l’entusiasmo sarebbe stato anche cinque volte di più. Non so più cosa dire, sono senza parole", queste le parole del tecnico.