Sampdoria, Stankovic sorride: un recupero importante in vista della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria si prepara al match contro la Lazio in programma lunedì 27 febbraio alle 20.45 allo stadio Olimpico. La squadra nella giornata di oggi si è allenata agli ordini di mister Stankovic al 'Mugnaini". Buone notizie per il tecnico blucerchiato che recupera Abdelhamid Sabiri. Come riportato sul sito ufficiale della Samp invece lavoro differenziato per Filip Djuricic, Koray Günter e Jeison Murillo.

La squadra tornerà ad allenarsi nella mattinata di domani.