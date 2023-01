Sampdoria, Stankovic: "Vialli e Mihajlovic i nostri due angeli"

TUTTOmercatoWEB.com

La Sampdoria si prepara a scendere in campo contro il Napoli, i pensieri però corrono presto al cielo e soprattutto a Sinisa Mihajlovic e Luca Vialli due grandi uomini volati via nell'ultimo mese. "È una grave perdita per le famiglie Vialli e Mihajlovic, ma poi per tutti noi che eravamo vicini a loro. Tanta emozione a Marassi. Dobbiamo trasformare emozione in forza. Abbiamo due angeli che ci daranno la carica e Marassi diventerà la nostra fortezza", queste le parole di Dejan Stankovic ai microfoni di Dazn.