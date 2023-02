San Marino Academy - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women ha avuto una nuova iniezione di fiducia dopo la vittoria ottenuta nel weekend nello scontro diretto con la Ternana Women. Non c'è tempo per fare festa: a undici giornate dal termine del campionato bisogna fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero la promozione in Serie A. Nella 19^ giornata le ragazze di Catini giocheranno in trasferta: domenica 5 marzo alle 14:30 saranno ospiti del San Marino Academy. I tifosi che vogliono seguire la partita in tv e in streaming, possono farlo attraverso la piattaforma Eleven Sport.