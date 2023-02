Sanremo 2023, Blanco perde la testa e l'Ariston lo fischia: in testa c'è...

Una prima serata diversa quella del Festival di Sanremo. Un inizio insolito con Sergio Mattarella in sala, prima volta per un presidente della Repubblica, poi il lungo monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione. Chiara Ferragni, coconduttrice della prima serata, ha sfoggiato tre abiti con tre messaggi chiari a tutela delle donne e si è autodedicata una lettera sull'essere abbastanza. I Pooh sono tornati sul palco con 25 minuti di medley dei loro successi più belli. l'ospite che ha fatto più discutere è stato Blanco che, per un problema tecnico, non è riuscito a cantare e ha pensato bene di distruggere la scenografia di fiori creata per la sua nuova canzone L'Isola delle Rose. L'Ariston non ha apprezzato, così come Amadeus e Gianni Morandi, e il pubblico ha fischiato il campione in carica. Poi la gara che ha visto esibirsi i primi 14 artisti con il giudizio della sola sala stampa. In testa c'è Marco Mengoni, davanti a Elodie e ai Coma Cose. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA

