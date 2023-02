Sanremo 2023, Ultimo ci ricasca: la sala stampa esulta e lui...

Sono passati quattro anni, ma le cose non cambiano. Ultimo non vince il Festival di Sanremo e la reazione lascia il pubblico sbalordito. Nel 2019 le sue parole in conferenza stampa fecero parecchio rumore soprattutto perché da grande favorito si inchinò alla sorpresa Mahmood. Stavolta a dominare è stato Marco Mengoni, ma per il televoto l'interprete di Alba sarebbe dovuto essere secondo. Il voto di demoscopica e sala stampa lo hanno retrocesso al quarto posto. La sala stampa ha esultato al momento della lettura della classifica. Stavolta nessuna conferenza stampa, ma solo un video divertente di reazione. La vera sorpresa è stata a Domenica In, dove il cantante... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.