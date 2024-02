Sanremo 2024: i vincitori nell'anno di nascita dei calciatori biancocelesti

Fonte: Sslazio.it

Inizierà questa sera il 74° Festival di Sanremo al Teatro Ariston, in programma fino a sabato 10 febbraio. Uno dei più importanti eventi in Italia, con la prima edizione che risale al 1951. In questi anni si sono alternati molti vincitori, con il record che appartiene a Domenico Modugno e Claudio Villa, capaci di trionfare per 4 volte. Ma chi ha vinto nell`anno di nascita di Sarri e dei calciatori della Lazio? Questa la lista completa:

Sarri (1959, Domenico Modugno e Johnny Dorelli - Piove (ciao ciao bambina))

Pellegrini (1999, Anna Oxa - Senza pietà)

Patric (1993, Enrico Ruggeri - Mistero)

Vecino (1991, Riccardo Cocciante - Se stiamo insieme)

Kamada (1996, Ron e Tosca - Vorrei incontrarti fra cent`anni)

Felipe Anderson (1993, Enrico Ruggeri - Mistero)

Guendouzi (1999, Anna Oxa - Senza pietà)

Pedro (1987, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi - Si può dare di più)

Luis Alberto (1992, Luca Barbarossa - Portami a ballare)

Romagnoli (1995, Giorgia - Come saprei)

Casale (1998, Annalisa Minetti - Senza te o con te)

Kamenovic (2000, Piccola Orchestra Avion Travel - Sentimento)

Immobile (1990, Pooh - Uomini soli)

Isaksen (2001, Elisa - Luce)

Castellanos (1998, Annalisa Minetti - Senza te o con te)

Zaccagni (1995, Giorgia - Come saprei)

Hysaj (1994, Aleandro Baldi - Passerà)

Lazzari (1993, Enrico Ruggeri - Mistero)

Cataldi (1994, Aleandro Baldi - Passerà)

Sepe (1991, Riccardo Cocciante - Se stiamo insieme)

Gila (2000, Piccola Orchestra Avion Travel - Sentimento)

Mandas (2001, Elisa - Luce)

Rovella (2001, Elisa - Luce)

Marusic (1992, Luca Barbarossa - Portami a ballare)

Provedel (1994, Aleandro Baldi - Passerà)