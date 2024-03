Sansovini: "Immobile e Insigne? Io ero l'intruso, loro due predestinati"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insigne-Immobile-Sansovini. È un tridente indimenticabile per tutti i tifosi del Pescara, che nella stagione 2011/12 di Serie B hanno dominato e vinto il campionato cadetto salendo in A. Intervistato all'evento delle figurine Panini proprio a Pescara, Marco Sansovini ha raccontato in breve com'è stato vivere e giocare con quei due attaccanti che poi hanno scritto la storia del calcio italiano. In particolare Ciro Immobile questa sera scenderà in campo per affrontare il Bayern Monaco in Champions League. Queste le sue parole: "C'è l'intruso (ride, ndr.). Con loro ho imparato tanto anche se erano molto giovani, vedevi una qualità immensa da Insigne, una fame di fare gol e una voglia di arrivare da Immobile. Quelle sono tutte caratteristiche che hanno i predestinati, era normale che arrivassero ed è giusto. Sono contento per loro per quello che hanno fatto e per quello che continueranno a fare".