Santacroce: "La Lazio è una sorpresa, ma due volte contro il Napoli è assurdo"

© foto di Federico De Luca

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, che si è espresso delle prossime due sfide in pochi giorni contro la Lazio della squadra di Conte. Questo è ciò che ha detto in merito: "Lazio - Napoli? Mi aspetto una partita con qualche cambio, entrambe le formazioni hanno bisogno un po' di rifiatare. La Coppa Italia per il Napoli dev'essere un obiettivo come per tutti. Ogni grande squadra quando fa una competizione la deve fare per vincere quindi mi aspetto due squadre che vogliono passare entrambe il turno. Vincere la Coppa Italia è sempre bello. Due partite ravvicinate? Penso sia una cosa odiosa, un po' assurdo. Gli stimoli della gara di ritorno saranno sicuramente altissimi, ma sarà anche una partita diversa. Quando cambiano 4 o 5 giocatori, che solitamente non giocano, cambia molto in campo".

"Se sono mai stato vicino alla Lazio? L'interessamento c'era stato ma il Napoli non ha voluto parlare con nessuno. Era un periodo in cui tante squadre mi avevano cercato. Rimpianti in carriera? Forse il primo infortunio, dopo cui non sono più riuscito a piegare bene il ginocchio. Mi era capitato a ridosso della chiamata in nazionale di Lippi. L'unico rimpianto era capire dove potevo riuscire ad arrivare. La Lazio di Baroni mi aspettavo che facesse bene, ma non così bene. Non ha investito quello che ha invece investito il Napoli. I giocatori sono molto buoni, ma il mister ha dato davvero qualcosa in più. Sono molto contento rispetto a quello che sta facendo, se lo merita".