Sarri, Impallomeni: "È stimato, ma non lo vedo al Milan. Ho sentito che..."

© foto di Federico De Luca

Sarri potrebbe tornare a allenare e potrebbe farlo ancora una volta in Italia. Secondo indiscrezioni lanciate nelle ultime ore infatti, l'ex allenatore della Lazio sarebbe finito nel mirino del Milan oltre a aver attratto interesse da parte di club europei. In merito a una sua possibile avventura sulla panchina rossonera si è espresso Stefano Impallomeni a TMW. Queste le sue dichiarazioni: "È stimato, perché ho sentito anche di altre richieste dall'estero. Non ce lo vedo proprio caratterialmente al Milan, lo vedo più per un ambiente come Firenze. Al Milan non ce lo vedo proprio".

