Sarri: "Ipotesi estere per il futuro? Non me ne importa nulla, ma..."

Nel corso della conferenza stampa post Lazio-Lecce mister Sarri si è lasciato andare anche a qualche battuta in merito al sul futuro. Infatti in questi ultimi giorni sono circolate diverse voci in merito all'interessamento nei suoi confronti di alcune importanti squadre staniere, ma il tecnico senza troppi giri di parole ha respinto qualsiasi genere di ipotesi :"Non me ne importa nulla in questo momento, certe realtà possono cambiare, ma per il momento è così”.