Sarri, l'ex collaboratore: "Milinkovic? Con Giuntoli niente Juve. E su Torreira..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Maurizio Sarri, ha parlato anche del futuro di Sergej Milinkovic: "Secondo me, se Giuntoli dovesse andare alla Juventus non ci sarebbero possibilità di vedere Milinkovic in bianconero. Lui si muove diversamente sul mercato e le sue mezzali sono sempre molto brave anche nelle fase di non possesso. Può darsi che Allegri un centrocampista come Milinkovic possa volerlo, ma non credo che Giuntoli si faccia mettere i piedi in testa da subito”.

Poi, su Torreira: "Torreira è un giocatore che è molto cresciuto con Giampaolo, un tecnico che ha idee molto simili a quelle di Sarri. Tornerebbe a giocare in una maniera molto simile a qualche anno fa. Nella Fiorentina era quello che andava a pressare il vertice basso avversario, quello opposto alla sua posizione. E’ un giocatore molto bravo in fase di non possesso a chiudere le traiettorie, poi poi spingersi in area avversaria. Non ha le geometrie di Jorginho, ma può crescere ulteriormente da quel punto di vista".

