Sarri-Lazio, Daino: "Bisogna lavorare sul mercato. Su Lazzari e Luis Alberto..."

Daniele Daino dice la sua sull'arrivo di Sarri. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante del Bologna ha spiegato: "Sarri lo seguo già dai tempi dell'Alessandria, fino ad Empoli. Conosco la sua filosofia di lavoro, attraverso un progetto. A Napoli ha costruito col tempo un grande gruppo. Abbiamo visto tutti il calcio che ha fatto lì. Nella Lazio si deve lavorare per costruire una squadra di livello. Per me ha già giocatori importanti, molti adatti al suo gioco. E' una squadra forte, in 12-13 elementi ha tutto, qualità e quantità. Qualcosa andrà fatto sul mercato, soprattutto sugli esterni, perché giocava con una difesa a tre Inzaghi e Maurizio con una a quattro".

I PROTAGONISTI - "Lazzari, vedendolo giocare, con una Lazio che giocava con gli esterni alti, in una linea a 4 mi lascia perplesso. Poi attraverso il lavoro che si può fare in ritiro con un giocatore che è abituato a giocare 20 metri più avanti, ma ti cambia il mondo. Io credo abbia messo sul suo taccuino due giocatori fondamentali, soprattutto il mediano davanti alla difesa. Luis Alberto non lo metterei lì, visto che è fondamentale negli ultimi venti metri. E poi il terzino".