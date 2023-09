Sarri plasma i suoi transformers: una Lazio mai così duttile

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È uno stile di vita il sarrismo in casa Lazio. Non c'è calciatore biancoceleste che non segua i dettami del mister come un mantra. Qualcosa che va oltre il semplice rapporto giocatore-allenatore. Dai vecchi ai vuoi, tutti sono a completa disposizione di Sarri. Come scrive il Corriere dello Sport, che li paragona a dei Transformers, la rosa della Lazio è tra le più duttili del campionato. Da Cataldi alla new entry Guendouzi, la parola d'ordine è sdoppiarsi. Perchè con Mau la mezzala può essere regista e viceversa. Il francese nel ruolo di play, Rovella jolly, è così che il tecnico plasma i suoi soldatini per vincere ogni battaglia. Ultimo, ma non meno importante, Kamada, che con Sarri punta a diventare una mezzala di livello europeo. Più che soldatino, samurai.