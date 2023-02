Sarri su Marcos Antonio: "Mi dispiace per lui, vi spiego il perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante la conferenza stampa post partita, Sarri ha commentato il cambio dopo che la Lazio è rimasta in dieci per l'espulsione di Patric: "Mi dispiace aver tolto Marcos Antonio dopo 13 minuti, lui è stato strepiotoso e non ha posto nessun problema. Mi dispiace anche perchè mi sembrava che avesse iniziato bene la gara. A Salerno? Lui può gocare sempre, ha bisogno che la squadra lo supporti. Ha grandi qualità. Ha limiti a livello fisico e se i due che gli giocano accanto sono Milinkovic e Vecino può giocare, se ha giocatori meno fisici va in difficoltà".