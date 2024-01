Sarri vs Mourinho, Orsi spiega: "Gli americani pensavano..."

Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di TMW, spiega ciò che fortemente contraddistingue due allenatori come Sarri e Mourinho, e perché l'ex allenatore della Roma non abbia "funzionato" a Trigoria: “Secondo me Mourinho paga il fatto di non essere mai arrivato in Champions League. A livello economico e di prestigio è importante arrivare in coppa. In Europa ha fatto due finali di cui ne ha vinta una. Gli americani guardano molto al business e pensavano che per la Champions servisse una svolta. Per Sarri è diverso perché in Champions League ci è arrivato e se avesse vinto le prime due di campionato staremo parlando di un altro campionato. Quest’anno la Lazio deve confermarsi e lottare fino alla fine”.