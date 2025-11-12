Sartori, la crescita del Bologna e il ricordo di Mihajlovic
Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l’Amministratore Delgeato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato della crescita della squadra.
Una crescita iniziata tanto tempo fa, da quando i felsinei militavano in Serie B, e poi proseguita con Mihajlovic: “Il nostro ciclo nasce con l’arrivo di Mihajlovic, perché lì i risultati sono migliorati. Poi con Sartori e la creazione del nuovo gruppo di lavoro sono arrivati dei giocatori che hanno consentito a questo gruppo di crescere. La cosa che ci fa più piacere è aver trasformato la nostra posizione competitiva in campionato”.
Su Italiano invece: “La bravura di Italiano si è vista l’anno scorso, quando doveva far accettare al gruppo una proposta di gioco completamente differente. Nel tempo lui e il suo staff hanno migliorato i giocatori, contribuendo a far crescere il gruppo. Noi pensiamo sempre a guardare le cose con realismo, a rimanere concentrati su quello che può essere il prossimo impegno”.
