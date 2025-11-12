Sartori, la crescita del Bologna e il ricordo di Mihajlovic

L'Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci ha ripercorso gli ultimi anni e la crescita della squadra parlando anche du Mihajlovic

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l’Amministratore Delgeato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato della crescita della squadra.

Una crescita iniziata tanto tempo fa, da quando i felsinei militavano in Serie B, e poi proseguita con Mihajlovic: “Il nostro ciclo nasce con l’arrivo di Mihajlovic, perché lì i risultati sono migliorati. Poi con Sartori e la creazione del nuovo gruppo di lavoro sono arrivati dei giocatori che hanno consentito a questo gruppo di crescere. La cosa che ci fa più piacere è aver trasformato la nostra posizione competitiva in campionato”.

Su Italiano invece: “La bravura di Italiano si è vista l’anno scorso, quando doveva far accettare al gruppo una proposta di gioco completamente differente. Nel tempo lui e il suo staff hanno migliorato i giocatori, contribuendo a far crescere il gruppo. Noi pensiamo sempre a guardare le cose con realismo, a rimanere concentrati su quello che può essere il prossimo impegno”.

