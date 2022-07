Sassuolo, Carnevali: "Il nostro calcio ha commesso troppi errori..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista rilasciata dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che sulle pagine de il Corriere dello Sport ha detto la sua sulla situazione in cui versa la Serie A: "E' giunto il momento di svoltare, troppe opportunità non sono state sfruttate, troppi e troppo gravi gli errori commessi. Il nuovo presidente Casini ha idee giuste, ma il punto di partenza deve essere un nuovo atteggiamento dell’assemblea, la fine dei piccoli potentati. L’ideale sarebbe un management operativo, libero di prendere decisioni in autonomia".

Poi sulla Superlega: "Superlega? Sorpreso e tradito. Non credo alla Superlega nei modi in cui l’avevano progettata. Per prima cosa deve esserci un sistema meritocratico, tutti devono avere la possibilità di partecipare. Secondo me nel lungo periodo, magari sotto il cappello dell’Uefa e tenendo presente il merito sportivo, si arriverà a qualcosa di simile. Il calcio europeo sta fronteggiando una grande crisi economica e teniamo conto che la Premier è diventata una sorta di Nba del calcio. In futuro bisognerà cambiare per avere un presente".