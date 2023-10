Sassuolo, Dionisi a caccia del riscatto: "Abbiamo fatto tanti errori contro la Lazio"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Sta per riprendere la Serie A. Nella giornata di sabato il Sassuolo affronterà il Bologna nel derby emiliano. Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi sconfitto dalla Lazio nell'ultima partita, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ha detto chiaramente di non voler ripetere la prestazione dello scorso weekend. Ecco le sue parole: "La cosa più importante è mettere da parte la prestazione scorsa perché non abbiamo fatto e se abbiamo fatto abbiamo fatto tanti errori e ricaricarci per la partita di domani, con un avversario importante. È un derby che in passato non ci ha visto vincenti tante volte in casa ma il passato non conta. Dobbiamo riscattarci, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo messo nelle gare precedenti in termini di attributi e carattere, poi anche qualità".

"La volontà è quella di mettere coraggio, qualcuno dice personalità, per me è coraggio perché anche la Lazio ci permetteva di fare delle cose, noi non abbiamo giocato contro la Lazio. Domani troveremo una squadra che sta facendo bene, è organizzata, è in salute e con entusiasmo, dall'altra una squadra che ha voglia di riscattarsi".