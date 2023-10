Sassuolo, Dionisi: "Ancora arrabbiato per la sconfitta contro la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Sassuolo pareggia 1-1 con il Bologna in una partita giocata su buoni ritmi tra due squadre sempre propense a proporre gioco. In conferenza stampa il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha espresso soddisfazione, non dimenticando però la brutta sconfitta contro la Lazio della settimana scorsa: "Il Bologna ha un organico importante ma mi sembra che abbia 4 punti in più di noi, non stiamo parlando della differenza tra Champions e retrocessione e anche oggi non credo si sia vista. Il Bologna ha più gamba di noi in mezzo al campo ma noi abbiamo calciato tanto, abbiamo finito dentro all'area del Bologna. Sono soddisfatto dei ragazzi, allo stesso tempo ancora arrabbiato per la gara con la Lazio".

Sulle poche reti segnate: "Il Bologna non ha talento davanti? Tutte le squadre ce l'hanno, ma sembra che il Sassuolo possa ambire alla Champions ma non è così. Laurienté ha fatto la sua miglior stagione l'anno scorso. Oggi è mancato un rigore. Con la Lazio non abbiamo creato, avrei dovuto sostituirne 3-4 dopo 20 minuti ma non posso farlo, devo assumermi anche le responsabilità di una sconfitta. Per me non c'è il problema che volete sottolineare".

Anche a Dazn l'allenatore del Sassuolo ha fatto riferimento alla partita contro la Lazio: "Non è possibile passare da una prestazione più che incolore con la Lazio a quella di oggi, in cui abbiamo fatto una partita vera. Abbiamo calciato in porta tantissimo, queste sono le nostre qualità e le dobbiamo sfruttare".