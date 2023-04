Sassuolo, Dionisi: "Gestirò la rosa per la Lazio. Berardi? Questa la sua situazione..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica l'Inter, poi mercoledì la Lazio di Maurizio Sarri dovrà tornare in campo in una partita che nasconde molte insidie contro il Sassuolo. Intervenuto in conferenza stampa Dionisi, tecnico dei neroverdi, ha presentato la partita di domani contro l'Empoli, ma ammettendo di tenere un occhio puntato anche verso la Lazio: "La partita più importante è quella di domani ma un occhio alle tre gare ci sarà. Io penso alla partita di domani, dopo la gara di domani qualcuno avrà bisogno di recuperare, qualcuno non giocherà per scelte domani e potrebbe giocare mercoledì, sicuramente alcuni ragazzi che nelle ultime partite hanno trovato poca continuità potrebbe darsi che trovino uno spazio, anzi, me lo auguro, la speranza è quella, e spero che la squadra aiuti a far bene perché un singolo non può determinare".

BERARDI - Dionisi ha fatto anche il punto sulla situazione di Domenico Berardi, di ritorno da un infortunio e che contro la Lazio sarà a disposizione dell'allenatore: "Berardi sta abbastanza bene, mi sento di dire che sarà convocato e a disposizione, si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, poi vediamo. Se lo gestiremo? Va tenuta in considerazione questa cosa ma non solo per lui".