Sassuolo, Dionisi: "Primo tempo di livello, sembravamo noi la Lazio" - VIDEO

Un altro stop per il Sassuolo battuto in casa dalla Lazio che si è imposta per 0-2 con le reti di Zaccagni e Felipe Anderson. Questa la disamina del tecnico dei neroverdi Dionisi ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo andare incontro alla fortuna. Negli episodi non siamo stati fortunati ma oggi abbiamo fatto un primo tempo di livello, sembravamo noi la Lazio e loro il Sassuolo. Poi dopo si cercano spiegazioni, sono qua a parlare io, mi assumo la responsabilità, dobbiamo fare di più, solo giocare non basta. Sulla carta sei inferiore alla Lazio, abbiamo dimostrato di non esserlo ma dovevamo essere più cinici. Non possiamo pensare di giocare nella nostra area come la Lazio difende nella propria. Sono qui da un anno e mezzo e quello che stiamo vivendo quest’anno non l’abbiamo vissuto l’anno scorso. Tutto passa dalla gara in casa contro la Sampdoria. Oggi abbiamo affrontato la gara nel modo giusto, i ragazzi sanno di aver giocato meglio della Lazio nel primo tempo. La Lazio nel primo tempo non me la ricordo mai pericolosa ed è finito 0-1":

L'allenatore neroverde ha parlato anche ai microfoni di Dazn sottolineando la buona prova dei suoi nonostante la sconfitta: "Se analizziamo il trend è negativo. Il primo tempo però è stato positivo se devo parlare della prestazione. Siamo stati più presenti di loro in area. Poi sono stati bravi a trovare l’episodio. Nel secondo tempo dovevamo recuperare, ma la loro qualità nel palleggio ha fatto la differenza. Quando i risultati non arrivano bisogna assumersi le proprie responsabilità così come sto facendo. Non mi piace parlare dei singoli in questi frangenti. Adesso devo pensare a quello che si può risolvere e non al passato. Sono convinto che alla fine riusciremo ad ottenere il nostro obiettivo. Bisogna metterci la faccia, l’ho fatto io, la società e i ragazzi che sono andati a parlare con i tifosi subito dopo la partita".

Infine, Dionisi ha analizzato la sconfitta del suo Sassuolo anche in conferenza stampa:

Cosa non riesce a questo Sassuolo? Mercato ti può aiutare?

“A far gol prima di prenderlo. Per quanto prodotto nel primo tempo, meritavamo di passare in vantaggio. Ci dobbiamo credere di più, dobbiamo essere più determinati ogni volta che c’è l’opportunità. Perché quella ce la prepariamo bene. Sembravamo noi la squadra di alta classifica. Non conta solo la prestazione, ma anche il risultato, dobbiamo migliorare. Del mercato non parlo”.

Quanto ha pesato l’episodio del vantaggio a fine primo tempo?

“La partita cambia perché la squadra va in vantaggio avendo fatto fatica e l’altra va in svantaggio. Noi siamo un gruppo giovane e il trend non è certamente positivo. La Lazio aveva fatto poco, noi molto, ci siamo ritrovati a dover recuperare. Ha giocato per ripartire. Normale che quello che manca è che dobbiamo prendere e volere di più. L’episodio l’ha avuto la Lazio, la settimana scorsa la Fiorentina. Se non ti prendi episodi, poi gli altri se lo vanno a prendere”.

L’assenza di Immobile ha pesato?

“Una squadra ha giocato meglio dell’altra, e quella che ha giocato meglio ha perso. La Lazio oggi voleva solo ottenere il risultato, sa che ha più fisicità di noi. Quando entriamo in area, se non lo facciamo con qualità, non lo facciamo come lo fa la Lazio. Ha qualità per ripartire e difendersi, può permettersi di abbassarsi. La nostra qualità di gioco ci ha permesso di giocare molto nella metà campo della Lazio, purtroppo non abbiamo determinato nel risultato”.

Alternativa in casa? Idee su come ricostruire la ripartenza?

“Non voglio parlare di mercato, sarebbe come voler dare alibi o ad altri delle responsabilità. Stiamo facendo pochi punti, alcuni giocatori avrebbero bisogno di tempo ma ne abbiamo perso tanto. Non è il momento di guardarsi indietro o pensare ad altro, dobbiamo fare di più. Le soluzione le abbiamo, recuperando giocatori e la loro forma migliore. Abbiamo tanti giocatori da periodi di inattività, per recuperarli devono giocare. Non stiamo ottenendo quello che meriteremmo per la prestazione”.

Come mai Ferrari in panchina? Obiang? Alvarez?

“Sono state scelte pro, non contro qualcuno. Ferrari voleva giocare, vuole sempre giocare. Ruan sta facendo bene, prima dell’errore ha fatto una partita importante. Anche Martin Erlic, l’unico modo per rimetterlo dentro è farlo giocare. Obiang perché aveva fatto bene, Maxime Lopes non era al 100%, quindi la scelta era di continuità rispetto alla partita precedente. Alvarez? Deve giocare, deve fare esperienza. Oggi non era semplice, ha bisogno di giocare, sbagliare, ha fatto quello che poteva, è stato ordinato tecnicamente”.

Responsabilità della difesa?

“Su un calcio d’angolo è ingiusto parlare delle difesa. Sul secondo è un errore individuale. Si può parlare poco di reparto o di difesa. C’è una squadra che ha fatto tanto nel primo tempo, l’altra meno. Il secondo tempo è stato più equilibrato”.

