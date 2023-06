Sassuolo, Dionisi rivela: "Frattesi? Lo aspettiamo in ritiro, Berardi è il più importante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Frattesi? Noi lo aspettiamo in ritiro. Lui è molto chiacchierato. La stampa spera che si continui a parlarne di lui, io spero che si smetta di farlo o per un motivo o per un altro. E' molto cresciuto, ha fatto benissimo anche in Nazionale. Credo che sia arrivato il momento che possa ambire anche ad altri palcoscenici, se lo merita per quanto fatto". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a margine del premio Maestrelli in svolgimento a Montecatini Terme. Parlando poi del futuro del Sassuolo, Dionisi ha spiegato: "Ȉ abbastanza presto per dire che stagione ci aspetta. Per certi aspetti mi piacerebbe parlare di un Sassuolo rinnovato, competitivo e giovane".

"Un Sassuolo ancora con Berardi? Ripeto, presto per parlare, lui è il giocatore più importante della squadra. Anche se la squadra è più importante del singolo però Berardi dà valore alla squadra. Joe Barone? Non me lo ha chiesto (ride, ndr), abbiamo solo scambiato quattro chiacchiere parlando del futuro centro sportivo gigliato, il Viola Park, e del nostro ritiro a Vipiteno".

"Scamacca? Con Gianluca ho un buon rapporto, l'ho sentito qualche mese fa, se proprio devo dargli un consiglio è di scegliere il Sassuolo", ha concluso Dionisi.