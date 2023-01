Sassuolo, due titolari finiscono ko: Dionisi nei guai in vista della Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Momento complicato per il Sassuolo. Non solo i risultati, i neroverdi sono in emergenza anche in infermeria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si temono tra i 20 e i 30 giorni di stop per Andrea Pinamonti, uscito anzitempo per un problema al flessore al Franchi, ma non è l'unico a destare preoccupazione. Anche Andrea Consigli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - salterà diverse partite: 20-30 giorni lontano dai campi dovrebbe passarli anche il portiere, che ha accusato un dolore al ginocchio negli ultimi secondi di gara a Firenze.