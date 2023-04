Sassuolo, Frattesi: "Mercato? Lo sto vivendo così. Voglio dimostrare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Dazn, Davide Frattesi si è soffermato anche sul mercato. Il giocatore del Sassuolo è stato accostato anche alla Lazio, ma è presto per potersi sbilanciare sul suo futuro. A tal proposito, il centrocampista ha dichiarato: “Come vivo il mercato? Diversamente rispetto allo scorso anno, visto che dopo un po' ti abitui. L'anno scorso magari chiedevo in giro, ma è una cosa sbagliata, visto che perdi di vista il focus e rischi di fare brutte figure come ho fatto all'inizio di quest'anno. Non avevo affrontato bene la cosa del mercato e in campo si è visto. Deluso dalla Roma? Arrivano le illusioni in base a quello che si legge in giro. Ora non me ne frega più niente e non mi metto a leggere le notizie. Non parlerei di delusione, poi società fa le sue scelte, non porto rancore a nessuno. Prendo tutto come uno stimolo: se l’anno scorso nessuno mi ha acquistato, non ha creduto in me è perché forse non ero pronto. Quest’anno voglio dimostrargli che in realtà lo sono".

