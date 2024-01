Sassuolo, infortunio per Berardi: comunicato e intervento chirurgico

WEBTV RIAD - LAZIO, SUPERCOPPA IN ARABIA: LA CITTÀ SI COLORA DI BIANCOCELESTE - F&V RIAD - Supercoppa ovunque. Già all'atterraggio nella capitale dell'Arabia Saudita si percepisce il clima di festa intorno all'evento calcistico legato all'Italia. A una settimana dalla Supercoppa di Spagna, cambio di allestimento in giro per la... RIAD - Supercoppa ovunque. Già all'atterraggio nella capitale dell'Arabia Saudita si percepisce il clima di festa intorno all'evento calcistico legato all'Italia. A una settimana dalla Supercoppa di Spagna, cambio di allestimento in giro per la... VOCI DI MERCATO LAZIO, ROVELLA E PELLEGRINI AL TOP. E QUEL DETTAGLIO NELL'ACQUISTO... Uno è ormai un punto fermo, l’altro sta scalando sempre più posizioni nelle idee di Sarri. Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono stati due dei tasselli estivi inseriti dalla società per rinforzare la rosa. Sono arrivati dalla Juventus,... Uno è ormai un punto fermo, l’altro sta scalando sempre più posizioni nelle idee di Sarri. Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono stati due dei tasselli estivi inseriti dalla società per rinforzare la rosa. Sono arrivati dalla Juventus,...