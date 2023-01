Sassuolo, la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: il report

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Sassuolo è tornato in campo in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30 al Mapei Stadium. I neroverdi si sono ritrovati nel pomeriggio al Mapei Football Center per smaltire la sconfitta rimediata a Firenze. Dionisi ha suddiviso la seduta in riscaldamento, esercitazioni tecniche, possesso palla, partitelle a campo ridotto e lavoro metabolico a secco, come riporta il club attraverso una nota sul sito ufficiale.