Sassuolo-Lazio, Cataldi recrimina sul giallo: "Manco in terza categoria..."

La Lazio è tornata vincere e in parte anche a convincere. Nonostante ciò qualche piccola recriminazione c'è stata in particolar modo da parte di Danilo Cataldi. Il regista biancoceleste si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo per un disguido con Augustin Alvarez in occasione del rigore assegnato i biancocelesti. L'attaccante uruguaiano prima del tiro dagli undici metri di Zaccagni è andato a scavare una piccola buca con il piede all'altezza del dichetto del rigore. Il numero 32 non ha gradito questo comportamento e ha reagito con una leggera spinta nei confronti dell'avversario. Pairetto però ha ammonito entrambi. Una decisione che proprio non è andata giù a Cataldi che tra il primo e il secondo tempo nel tunnel degli spogliatoi si è lasciato andare ad una frase piuttosto emblematica: "Ammoniscimi per un fallo non perché quello fa la buchetta, manco fossimo in terza categoria, ma che roba è…"