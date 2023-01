Sassuolo - Lazio, designato l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul sito dell'AIA è stato appena pubblicato il comunicato relativo alle designazioni arbitrali della diciottesima giornata di Serie A. Toccherà a Luca Pairetto dirigere la partita tra Sassuolo e Lazio, in programma domenica 15 gennaio alle 12.30. Di seguito, i dettagli:

SASSUOLO – LAZIO h. 12.30

PAIRETTO

MONDIN – LOMBARDO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GUIDA

AVAR: RAPUANO

I PRECEDENTI - L’arbitro piemontese ha già diretto la Lazio in 12 precedenti: score positivo, con 8 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Pairetto non ha mai diretto i biancocelesti in questa stagione: l'ultimo precedente risale al 30 aprile dello scorso anno, Spezia-Lazio 3-4. Partita che fu contraddistinta dalle polemiche per il gol in fuorigioco di Acerbi.

