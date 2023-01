Sassuolo - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Terza partita del nuovo anno, la Lazio di Sarri è alla ricerca della prima vittoria del 2023 e spera di trovarla nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una sfida in cui non sono ammessi errori e che assume un valore importantissimo. In programma per domenica 15 gennaio, alle ore 12.30, presso il Mapei Stadium, la partita sarà trasmessa come sempre da DAZN, accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata. Per tutti coloro abbonati a Sky la partita sarà visibile anche su Sky Sport Serie A, al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre o sulla piattaforma streaming di SkyGo. In alternativa si potrà seguire il match su Now Tv, servizio di streaming e on demand di Sky.