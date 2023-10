Sassuolo-Lazio | Espulsione Provedel, Marelli: "L'errore non è il rosso, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sassuolo-Lazio, minuto 62, episodio chiave che poteva determinare il match. Provedel esce al limite della sua area di rigore e blocca il pallone con le mani. Secondo Di Bello, l'intervento del portiere biancoceleste è avvenuto fuori area e duqnue fischia calcio di punizione ai padroni di casa ed espelle il 94. Una decisione un po' avventata specialmente perché il direttore di gara era molto lontano dall'azione.

Marelli a DAZN spiega: "Di Bello è andato totalmente. Intuito. L’assistente è indietro di dieci metri, non è in linea e non può vedere se il pallone è dentro o fuori. Se l’ha presa fuori area è cartellino rosso, ma bisogna controllare con il VAR. Se l’ha presa in area e l’ha trascinata fuori si tratterebbe di punizione per il Sassuolo ma senza cartellino. Quello di Marelli è un errore concettuale, quello di intervenire con il rosso senza aver visto niente".

Una volta corretta la decisione iniziale, con la revoca della punizione e del cartellino rosso, l'ex arbitro torna sull'episodio: "Era quello che avevamo ipotizzato ma che non potevamo sapere. La sensazione è che l’avesse presa in area e così è stato. L’errore grave non è tanto l’espulsione in una situazione così veloce, ma in quel momento non poteva deciderlo né Di Bello, né l’assistente che era dieci metro indietro. Uno degli errori più grave è quello di decidere a sensazione. Dovevano aspettare eventualmente l’intervento del VAR".