Sassuolo - Lazio, Felipe Anderson a LSC: "Sento di poter offrire la mia migliore versione!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Brilante. Forse questo è l'aggettivo giusto per descrivere la partita di Felipe Anderson contro il Sassuolo. L'esterno della Lazio è stato decisivo al Mapei Stadium segnando il gol del vantaggio e servendo, seppur con l'aiuto della difesa avversaria, l'assist per il raddoppio di Luis Alberto. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 'Pipe' ha commentato la sua prestazione e quella della squadra.

"Il gol mi era mancato, soprattutto nelle prime partite quando non abbiamo fatto buoni risultati. Oggi sono contento di aver aiutato la squadra nel conquistare la vittoria. Cerchiamo sempre di impostare il gioco che il mister ci chiede di fare, questo è il nostro obiettivo, ci sono partite in cui ci riusciamo e altre meno, oggi lo abbiamo fatto. In questi anni sono cresciuto molto, ho imparato a restare concentrato per 90', ad aiutare in entrambe le fasi. Sto provando a crescere ancora e sono sicuro di poter offrire la mia migliore versione. Noi abbiamo un modo nostro di giocare, poi può variare in base all'avversario. Oggi sapevamo che ci offrivano questo spazio in profondità, visto che giocavano con una linea molto alta: abbiamo letto bene le situazioni e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Io faccio di tutto per concentrarmi di partita in partita, ora iniziamo a preparare, soprattutto fisicamente quella contro il Feyenoord. Voglio farmi trovare pronto per il mister".