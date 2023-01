Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: Hysaj titolare, dubbio in difesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Dopo il pareggio interno contro l'Empoli, la Lazio torna in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Appuntamento domenica ore 12:30. Sarri pretende una reazione dopo l'inizio del nuovo anno con il freno a mano tirato. Verso la conferma il blocco dal centrocampo in su con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto e il tridente Felipe, Ciro, Zac. In difesa qualche novità. Hysaj sostituisce lo squalificato Lazzari. Bisognerà poi capire chi giocherà al fianco di Romagnoli. Casale non è al meglio e Patric si tiene pronto.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang; Berardi, Traoré, Laurienté; Defrel. All.: Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale/Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri