Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: le scelte su Casale e Luis Alberto

Dopo il pareggio interno contro l'Empoli, la Lazio torna in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Appuntamento domenica ore 12:30. Sarri pretende una reazione dopo l'inizio del nuovo anno con il freno a mano tirato. Verso la conferma il blocco del centrocampo con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto che, nonostante un piccolo fastidio all'adduttore, è in vantaggio su Vecino e Basic che comunque sperano in una maglia. Davanti ancora il tridente Felipe, Ciro, Zac. In difesa qualche novità. Hysaj sostituisce lo squalificato Lazzari. Casale più di Patric per affiancare Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang; Berardi, Traoré, Laurienté; Defrel. All.: Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale/Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Pubblicato il 13/01 alle 14.45