Sassuolo - Lazio, Luis Alberto: "Miglior gara di sempre? Se lo dice Sarri..."

La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport: "Miglior prestazione da quando sono qui? Se lo dice lui, (Sarri, ndr) io non posso dire altro, lui la vede da fuori. Oggi mi sentivo bene. Non so se è una delle mie migliori partite, sono migliorato tanto anche in applicazione difensiva ma bisogna lavorare partita dopo partita. In questo momento sto bene anche dal punto di vista psicologico e credo si veda in campo. Sto lavorando anche a casa fuori dal campo. Tornare in difesa? Non sono io l’allenatore, non voglio dire altro perché ogni volta che parlo succede un casino…”

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la vittoria contro il Sassuolo:

"Ho avuto un problema al ginocchio, ma una volta riscaldato è andata bene. Avevamo tanta voglia di vincere dopo l'Empoli, volevo mettermi a disposizione dei compagni. Rigore? Ho sempre lasciato i rigori agli altri, per me la squadra ha la priorità, l'importante è vincere non segnare o fare gli assist. Se segno e perdiamo torno a casa arrabbiato. L'assist è importante, se vedo un compagno sistemato meglio, preferisco dare palla a lui. Ora dobbiamo ragionare partita per partita. La testa va alla Coppa Italia, una competizione che mi piace e possiamo fare bene per vincerla. Le ultime due partite abbiamo fatto bene, contro l'Empoli hanno deciso gli episodi: abbiamo subito due tiri e due gol. Vedo una squadra che sta crescendo e dobbiamo concentrarci su quanto di bello stiamo facendo".